La corsa della sinistra tedesca al reddito di cittadinanza

RITORNO A PRIMA DELL'HARTZ IV

Sono facce diverse perché nessuna proposta è uguale, a dispetto dei nomi, ma tutte sono parte di un unico disegno. Il Bürgergeld di Nahles, in particolare, non è il reddito di cittadinanza italiano, né è un vero reddito di cittadinanza: è però un ritorno al welfare precedente all'Hartz IV, introdotto dal 2002 con il meccanismo dei controlli e delle sanzioni copiato dal governo gialloverde. La Spd non è per eliminare tout court le multe che in Germania scattano al rifiuto dei lavori proposti (spesso lavoretti con contratti minijob o a chiamata) o al non presentarsi agli appuntamenti nei centri per l'impiego. Ma le sanzioni e gli obblighi «poco dignitosi o insensati».

IL REDDITO DI SOLIDARIETÀ A BERLINO

A chi è sotto l'Hartz IV viene per esempio controllato il conto corrente, per decurtare i sussidi in caso di spese superiori agli acquisti di base o di vacanze prolungate. Verdi e sinistra radicale della Linke premono addirittura per togliere del tutto i meccanismi punitivi o vincolanti, sostituendoli con incentivi per gli impieghi meno appetibili o con l'impegno a lavori socialmente utili retribuiti. Monta un gran dibattito in Germania: a Berlino è in partenza un progetto pilota per far passare i titolari dell'Hartz IV al «reddito di solidarietà» di circa 1.200 euro netti al mese in cambio di lavori per il bene della città. Per Nahles, prima presidente donna dei socialdemocratici, «serve una svolta culturale».