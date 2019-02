Il voto su Rousseau non è espressione di democrazia diretta

​COS'È VERAMENTE LA DEMOCRAZIA DIRETTA ONLINE

La verità è che nel M5s non si è mai ragionato seriamente su come debba essere impostata la democrazia diretta online. La democrazia diretta non è far votare quando lo decide il capo, su decisioni già prese e con opzioni di voto decise dall'alto oppure scaricare sulla Base una decisione politica che i vertici non hanno il coraggio di prendere. Ma è decidere collegialmente su cosa votare, come formulare il quesito e le opzioni di voto da inserire. Se manca questo passaggio, non esiste alcuna democrazia diretta. Sarebbe meglio chiamarla in altro modo. Non stupisce che tra gli espulsi nel corso degli anni ci fossero grillini che mettevano in discussione l'applicazione della democrazia diretta online. Teste pensanti che sono state fatte fuori una dopo l'altra con la scusa dei soldi.

BEPPE GRILLO, UN SUSSULTO DI DIGNITÀ FUORI TEMPO MASSIMO

È per questo motivo che la battuta di Grillo sembra quasi un sussulto di dignità. Peccato che arrivi fuori tempo massimo e che il primo ad aver avallato questo finto sistema che non dà opzioni di scelta e mira a confondere il votante con quesiti che indirizzano la scelta di voto sia stato proprio lui. Senza dimenticare la tanto sbandierata società terza di controllo del voto online utilizzata solo in tre casi a fronte di oltre 100 votazioni. A certificare il risultato del voto c'è sempre e solo Davide Casaleggio.