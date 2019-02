Il voto della piattaforma Rousseau su Salvini-Diciotti in diretta

DI QUALI REATI È ACCUSATO SALVINI E COSA RISCHIA

In base al risultato della consultazione online, i cinque stelle devono votare dunque nella Giunta per le Immunità del Senato se concedere o meno all'autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri - che ha ribaltato la decisione del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che aveva già proposto l'archiviazione dell'inchiesta ritenendo che il ritardato sbarco fosse «giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale» - contro Salvini, accusato di sequestro di persona e abuso d'ufficio per aver trattenuto i migranti a bordo dell'imbarcazione Diciotti ad agosto 2018. Il vicepremier leghista con una lettera al Corriere aveva spiegato di non voler essere processato, contrariamente a quanto sostenuto all'inizio. In caso di condanna, per effetto della legge Severino sull'incandidabilità e ineleggibilità cadrebbe.