I sondaggi politici del 18 febbraio 2019

Crescono i partiti di opposizione, calano quelli di governo. È la fotografia fatta dai sondaggi politici del 18 febbraio diffusi da Swg per il TgLa7. Continua a perdere consensi in particolare il M5s, che in sette giorni ha lasciato per strada l'1,2%, portandosi al 22,1%. Si tratta del picco più basso per il Movimento 5 Stelle dalle elezioni del 4 marzo, quando aveva ottenuto quasi il 33% dei voti. In leggera flessione anche la Lega, che perde 0,3 punti e si attesta al 33,5%. La nuova rilevazione premia i partiti di opposizione: il Partito democratico guadagna l'1,1% e si porta al 18,6%, mentre Forza Italia sale di 0,5 punti a quota 9%. Sostanzialmente invariata la situazione per Fratelli d'Italia, che perde lo 0,1% e si ferma al 4,5%.