Sulla Diciotti Virginia Raggi e Beppe Grillo aggiustano il tiro

Il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini, pare aver le idee molto più chiare a riguardo. Domenica in un post su Facebook invitava infatti a votare No, cioè per concedere l'autorizzazione a procedere. «Non si deroga sui nostri principi», ricordava Severini, «i processi si affrontano come hanno fatto Chiara, Filippo e Virginia. Sono convinto che non esista reato e Salvini non può nascondersi dietro di noi».