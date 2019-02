Nel M5s c'è chi è pronto alla mobilitazione dopo il voto sulla Diciotti

L'ipotesi di sanzionare o addirittura espellere gli eletti che avessero votato contro la linea non era stata del tutto scartata dal ministro per i Rapporti col parlamento e la democrazia diretta nonché membro dei probiviri Riccardo Fraccaro in una intervista al Corriere della Sera. La sanzione o espulsione di un senatore M5s che dovesse disattendere in Aula la linea del Movimento, votando sì all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, aveva dichiarato Fraccaro, «sarà decisa eventualmente dagli organi preposti. Io faccio parte del collegio dei probiviri per cui non mi posso esprimere al riguardo. Certo, credo che i nostri parlamentari debbano rispettare la Base». Fraccaro aveva anche detto di aver votato sì «all'interesse pubblico e dunque no al processo, perché il vicepremier Matteo Salvini ha applicato sui migranti la linea condivisa da tutto il governo». A Fraccaro aveva risposto a distanza l'ormai ex senatore M5s Gregorio De Falco, ora al Gruppo misto. «L'espulsione dal nostro movimento è prevista quando non si applica il programma. E il programma m5s non prevede la sottrazione di un ministro dal giudizio di un Tribunale», aveva detto entrando in Giunta.