I contrasti nel governo Lega-M5s e l'immobilismo del Pd

IL REFERENDUM SU SALVINI HA AUMENTATO LE SPACCATURE NEL M5S

Ora, non che senza referendum quelle divisioni sarebbero miracolosamente venute meno, ma averle messe nero su bianco le ha moltiplicate, fornendo un quadro assai allarmante di che cosa sono i cinque stelle oggi: un movimento destabilizzato, solcato da profonde contraddizioni, e di fatto composto da due schieramenti, uno di lotta e uno di governo, che faticano sempre di più a convivere. E come se non bastasse con un padre fondatore che, ridicolizzando il quesito referendario, ha enfatizzato il già evidente distacco dalla sua creatura. Ha ragione, dunque, chi parla apertamente di implosione. Forte non solo dei sondaggi che settimanalmente segnalano il calo dei grillini e per contro una crescita del loro ingombrante alleato, ma dai risultati delle elezioni, con quelle imminenti in Sardegna che rischiano di bissare la débâcle registrata una settimana fa in Abruzzo.