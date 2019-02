Salvini e Di Maio sono figli di una stagione senza memoria e futuro

VA RECUPERATA LA TERZIETÀ DELLO STATO

L’ondata restauratrice di cui auspicava l’avvento, se ho capito bene, il professor Pellegrino Capaldo dovrebbe avere al centro il recupero di una terzietà da parte dello Stato, nelle cose minime e in quelle grandi. Dal divieto al ministro dell'Interno di usare magliette di poveri poliziotti mal pagati alla spettacolarizzazione della giustizia, fino all’uso di comitati tecnici amici del ministro quando si decidono, come per la Tav, investimenti che sono vitali per la mobilità europea. La restaurazione non riguarda i profili dei progetti sociali. Ben vengano i rivoluzionari. Ma fuori dalle palle gli incompetenti, i profittatori, quelli che non avendo un mestiere non se lo vogliono dare neppure quando sono nella scuola di massimo grado, cioè nel cuore dell’amministrazione dello Stato.

SALVINI E DI MAIO, UN DESTINO COMUNE

Tutto questo per dire agli amici del Pd di affrontare la questione Renzi con mani leggere. Il magistrato non sta vendicando la rottamazione, sta facendo il suo lavoro con eccesso di mediaticità. E per dire che se la decisione su Matteo Salvini farà morire i 5 stelle (ma il collante del potere regala sette vite) è inutile mettere il lutto. Chissenefrega. Sogno il momento in cui la battaglia sarà destra contro sinistra. Quando sarà capo assoluto della destra si scoprirà che Salvini assomiglia maledettamente a Luigi Di Maio e farà la sua stessa fine. Figli di una stagione patria senza memoria e senza futuro. Cioè quando la classe è acqua.