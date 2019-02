I dem che hanno scaricato Matteo Renzi

LA DIASPORA DEI RENZIANI

Se le vicende giudiziarie della famiglia Renzi hanno risvegliato solidarietà incondizionata in Rete da parte degli esponenti del Pd con l'hashtag #siamotuttiMatteoRenzi, fuori dai social pare tirare un'altra aria. E non da ora. Le truppe di fedelissimi che nell'ultimo decennio hanno appoggiato l'ex segretario infatti sono andate via via assottigliandosi. In vista delle Primarie dem del 3 marzo 2019 non sono pochi i renziani che, per riciclarsi, hanno già imboccato un'altra strada, il più possibile lontano dall'ex rottamatore. Non che sia una novità. Anche all'inizio della sua ascesa politica molti "amici" lasciarono il carro - in quel caso - del potenziale vincitore. O furono scaricati. Per rinfrescarsi la memoria basta recuperare qualche filmato delle prime edizioni della Leopolda. In principio fu, appunto, Giuseppe Civati, l'uomo con cui, nel novembre del 2010, Renzi organizzò la prima Leopolda dal titolo Prossima fermata. Alla fermata successiva, però, Civati non c'era già più, sostituito da Matteo Richetti.