Le reazioni politiche al voto M5s su Salvini e caso Diciotti

Per il capo politico del M5s Luigi Di Maio il voto su Rousseau è stato un esempio di democrazia: «Abbiamo fatto decidere i nostri iscritti, noi lo facciamo da anni. I nostri iscritti decidono e noi portiamo avanti quella linea. Se sul caso Diciotti fosse uscita l'altra linea avrei portato avanti quella perché in M5s lasciamo spazio alla democrazia. Se lo avessero fatto le altre forze politiche ora non starebbero all'opposizione». Ma il voto che di fatto obbligherà il Movimento a votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma dopo il voto sono state diverse le prese di posizione, sia contro gli esiti che contro il voto stesso.

FONTI M5S: CHI NON È D'ACCORDO SI DIMETTA

Archiviata una consultazione complessa e ritardata, i vertici dei grillini hanno ribadito la linea serrando i ranghi. Francesco Silvestri, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, ha ribadito che la «democrazia diretta è sempre stato un principio fondante del MoVimento 5 Stelle» e che si è detto «stupito per le parole di alcuni parlamentari che si sono lamentati per la decisione». Il riferimento è in particolare «alla senatrice Fattori e a quanti cercano giornalmente visibilità sui giornali, che è proprio grazie a Rousseau che sono potuti entrare in Parlamento, ben conoscendo le regole che hanno sottoscritto. Il dialogo all'interno del MoVimento è sempre aperto, ma se Fattori e gli altri non condivido più questo modus operandi, potrebbero semplicemente restituire quanto dovuto e dimettersi». La senatrice, intervistata da Repubblica, aveva espresso dubbi sul modo di votare e soprattutto sulla piattaforma della Casaleggio & Associati: «la democrazia diretta è una cosa seria, si guardi come funziona in Svizzera», aveva tuonato.