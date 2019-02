Intesa tra M5s e Lega sugli emendamenti per il decretone al Senato

L'intesa è l'effetto, spiegano i senatori dei partiti di maggioranza, dello sciogliersi delle tensioni dopo il no del M5s al processo contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Nel pomeriggio del 19 febbraio la delegazione pentastellata che ha fatto ingresso a Palazzo Chigi per il vertice a tre fra il premier Giuseppe Conte, il vice Luigi Di Maio e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti era convinta di ottenere dal partner di governo la blindatura del reddito. E così è stato. Proposte leghiste come il limite ai rinnovi del sostengo dopo i primi 18 mesi sono state ritirate. Al Senato si faranno solo modifiche relativamente "leggere", poi alla Camera si proverà a superare il nodo delle coperture per quelle più corpose.

I NOMI IN CAMPO PER IL COMMISSARIO INPS

A Palazzo Chigi si è parlato anche di Inps. La nomina del commissario arriverà entro la prossima settimana, ha assicurato il sottosegretario Claudio Durigon. In campo, in attesa del nuovo consiglio di amministrazione che sarà nominato per guidare l'istituto di previdenza, restano i nomi dell'ex direttore generale Mario Nori, dell'attuale vice direttore Gabriella Di Michele e del dirigente del ministero del Lavoro Paolo Reboani.

POCHE RISORSE PER LE SCALE DI EQUIVALENZA

Il passaggio in prima lettura al Senato di reddito di cittadinanza e quota 100 sembra comunque destinato a non essere decisivo. L'intervento per rafforzare il sostegno ai disabili e le scale di equivalenza per le famiglie numerose, voluto dalla Lega, è ancora sub iudice, perché costa troppo. E di risorse, con il rischio incombente di dover varare una manovra correttiva, ce ne sono poche. La proposta leghista costerebbe circa 400 milioni, che a regime diventerebbero 600. Per questo si starebbe ragionando su alcuni correttivi, valutando anche il costo dell'aumento dell'età per il riscatto della laurea e l'aumento dell'anticipo del Tfs da 30 a 45 mila euro.

NIENTE INCENTIVI PER LE FAMIGLIE CHE ASSUMONO COLF E BADANTI

Bocciate invece per mancanza di coperture la norma per dare incentivi a chi assume colf o badanti e la mini-tassa per il rientro dei lavoratori dall'estero. Passa invece la stretta contro i 'furbetti' del divorzio, con controlli dei vigili sulla residenza effettiva in case diverse per le coppie che si siano lasciate dopo il primo settembre 2018. Intesa anche per escludere per cinque anni dal reddito chi rilascia dichiarazioni mendaci. E viene ampliato il monte-ore da dedicare ai servizi sociali: con l'accordo del Comune e del beneficiario, si può passare da 8 a 16 ore.