Il voto su Salvini e la Diciotti in Giunta delle immunità al Senato

LA POLEMICA TRA GIARRUSSO E GRASSO

Arrivando alla riunione della Giunta, il senatore pentastellato Mario Michele Giarrusso ha smentito che la base del suo stesso partito si sia divisa sulla vicenda della nave della Guardia costiera italiana: «Non c'è nessuna spaccatura, c'è un voto democratico. I voti bulgari appartenevano a un'altra epoca, a un altro sistema. Nel Movimento 5 stelle c'è stato un approfondito e acceso dibattito. Viva la democrazia!». Immediata (e polemica) la risposta del senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso: «Giarrusso ha detto viva la democrazia? Evidentemente scambia la democrazia per uno Stato di polizia». Le dichiarazioni di voto sono appena cominciate e il primo a intervenire sarà proprio Grasso. Quanto al rischio di espulsione per i parlamentari del M5s che dovessero votare sì all'autorizzazione a procedere, Giarrusso ha spiegato: «Di questo se ne occupa Luigi Di Maio». Mentre il senatore ex M5s Gregorio De Falco, anche lui membro della Giunta, ha criticato l'applicazione di una eventuale linea dura: «L'espulsione dal M5s è prevista quando non si applica il programma. E il programma non prevede la sottrazione di un ministro dal giudizio di un Tribunale».