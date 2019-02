La situazione nel M5s tra dissenso e contestazioni a Grillo e Di Maio

Sembrava solo una formalità, il voto in Giunta per le immunità del Senato. Nell'aula a Sant'Ivo alla Sapienza il Movimento 5 stelle doveva "solo" recepire l'orientamento espresso dagli iscritti sulla piattaforma Rousseau il giorno prima, negando l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'alleato di governo Matteo Salvini, finito nei guai per la vicenda del mancato sbarco della nave Diciotti ad agosto 2018. Ma è stato tutt'altro che un passaggio indolore. Tra frizioni politiche, pericolo di spaccature e scorie che i grillini rischiano di portarsi dietro a lungo.

NEI SONDAGGI IL M5S PERDE TERRENO RISPETTO ALLA LEGA

Innanzitutto, in Rete la base non è stata granitica su un'unica posizione, anzi: il 41% ha cliccato sul "no" all'immunità per il leader leghista ed è pronta a far valere il suo peso. Una fetta di dissenso interno con la quale il capo politico Luigi Di Maio deve fare i conti, in una situazione delicata: la Lega nei sondaggi vola, il M5s cala e viene quasi tallonato dal Partito democratico che ha rimarcato a gran voce l'incoerenza grillina nella faccenda-Diciotti, con tanto di manifestazione di protesta dei senatori dem che urlavano «onestà» e «vergogna» fuori dalla Giunta di Palazzo Madama.

IL 41% CHIEDE UN CAMBIO DI PASSO E PIÙ COERENZA

Nel Movimento circola un mantra ottimistico che recita più o meno così: «Gli iscritti non sono più tutto il nostro elettorato». Vero, anche perché alla consultazione hanno partecipato appena 52 mila utenti, ma il presidente della commissione Cultura della Camera Luigi Gallo, esponente ortodosso tra i più vicini al presidente della Camera Roberto Fico, è intervenuto chiedendo ai vertici «un cambio di passo e il ritorno ai principi del M5s. Il 41% e pronto a mobilitarsi e vuole chiedere conto della direzione di questo governo, vuole più coerenza».

APERTURA SU UNA RIFORMA INTERNA DEL MOVIMENTO

Nell'assemblea congiunta della serata del 18 febbraio Di Maio è venuto incontro alle istanze di una buona parte del gruppo parlamentare, aprendo con a una riforma dell'organizzazione del Movimento - con un team di esperti, divisi per territorio e temi - e a coalizione con liste civiche sul territorio. «Ma potrebbe essere tardi, da qui all'estate deve passare la nottata», è il messaggio che circolava in Transatlantico dove aumenta il gruppo che chiede di derogare, per i consiglieri comunali e sindaci dei piccoli centri, il limite dei due mandati.

ALLARGAMENTO DELLA MAGGIORANZA A FRATELLI D'ITALIA?

La fumata quasi bianca arrivata invece a Palazzo Chigi sul dossier decretone ha dato una spinta a una delle misure cardine sul quale il M5s vuole tentare il recupero: il reddito di cittadinanza. Ma su altri nodi, come autonomia e Tav, lo scontro tra gli alleati è assicurato. Di Maio mai come in questo momento non può cedere. Salvini, pressato dall'elettorato del Nord e dai "suoi" governatori, non ha intenzione di fare passi indietro. Il timore che circola nel Movimento è che Salvini a un certo punto proponga l'allargamento della maggioranza a Fratelli d'Italia (e chissà se anche a un potenziale gruppo che fa riferimento a Giovanni Toti). Ipotesi ancora remota che tuttavia potrebbe riaffacciarsi con il possibile assottigliarsi della maggioranza a Palazzo Madama: anche perché la permanenza delle senatrici Elena Fattori e Paola Nugnes nel M5s è appesa a un filo e, in caso di voto dissenzienti sul caso Diciotti, i vertici dei cinque stelle molto probabilmente interverranno.

MANIFESTANTI A ROMA URLANO AL TRADIMENTO

In questo scenario già burrascoso, Beppe Grillo è tornato a Roma in un contesto dove forti sono i rumor di un suo dissenso con Di Maio. Chi lo ha sentito non lo ha descritto di buon umore. «Qui siamo a un punto di svolta, o è una ripartenza o comunque abbiamo fatto la storia», è stata la riflessione di chi ha avuto modo di sentire il garante. Fuori dal teatro Brancaccio, dove si è esibito nel suo show Insomnia, un gruppo di persone lo ha contestato: «Ci avete tradito per le poltrone, siete diventati dei portavoce di Salvini». Nel mirino le posizioni su Tav, Tap, dalla libertà vaccinale al "no" all'immunità fino al "no" alla lottizzazione della Rai. «No Casaleggio, No Di Maio dal M5s», recitava un cartello, mentre su un foglio si leggeva la scritta: "Rousseau-Trouffeau". Grillo a teatro ha detto: «Noi ora siamo al potere, abbiamo una missione quasi impossibile, quella di far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega, perché non è mica possibile coadiuvare i programmi così, perché vivono all'altro mondo». Sperando che dal Carroccio si facciano una risatina.