I sondaggi politici che bocciano flat tax e autonomia

LE INTENZIONI DI VOTO IN VISTA DELLE EUROPEE E IL GIUDIZIO SUL GOVERNO

In merito all’operato del governo si dice insoddisfatto il 60,5% degli italiani, contro il 39,5% che è soddisfatto. Il dato si ribalta tra gli elettori della maggioranza: soddisfatti il 93,5% degli elettori della Lega e il 95,9% degli elettori M5S. Per quanto riguarda le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee, in testa c'è il partito degli indecisi, con il 33,2% degli intervistati che oggi non voterebbe e il 9,6% che non saprebbe per chi farlo. Tra il 57,2% del campione che esprime una preferenza, la Lega è il primo partito in Italia, con il 32,9%, seguito da M5S al 24,3%. Segue il Pd, che si attesta nelle intenzioni di voto al 18%, poi Forza Italia, che secondo il sondaggio arriverebbe al 10,3% e Fdi con il 5,1%. Il 9,4% degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti. Una lista con il Pd e altre forze “anti-sovraniste” raccoglierebbe invece il 20,1%.