Alt del Tesoro allo sgombero della sede di CasaPound a Roma

IL PD: «NON FINISCE QUI»

Immediata la reazione del Partito democratico. «Per il governo pentastellato chiedere lo sgombero di Cpi non è una priorità. Lo ha detto Tria. Lo ha scritto perché così Matteo Salvini intende proteggere i suoi elettori», ha scritto in una nota il consigliere capitolino dem Giovanni Zannola. «È una priorità, invece, sgomberare gli edifici dove vivono i più poveri, dove si rifugiano i nuovi invisibili, dove trovano un tetto tutte le persone che vivono in condizioni di marginalità e fragilità sociale, soprattutto nella periferia della nostra città. Sgomberare un palazzo occupato da un partito politico, dove invece si presume vivano alcuni dei suoi dirigenti che abbiamo visto e continueremo a vedere candidarsi serenamente alle politiche, alle amministrative e forse alle europee, rifacendosi alle ideologie fasciste, quello no, non è prioritario. Un palazzo che ha pendenze per più di 300 mila euro di utenze non pagate (da loro no, ma da noi cittadini si), non è prioritario. Un edificio di pregio blindato, sorvegliato come fosse una fortezza militare dove vige "lo stato di diritto nostro" (parole testuali di Giannone leader Cpi alla trasmissione Le Iene) non è prioritario. Non è prioritario, perché non è pericolante ed è ben messo». Conclude Zannola: «Quanta viltà. Quanto timore. Quanta vergogna ancora dovremo provare nell'avervi al governo del Paese? Lo Stato deve chiedere di rientrare in possesso di quell'edificio pubblico ora. Se pensate che la battaglia finisca qui, avete capito male. Continueremo a chiederlo al governo tramite il parlamento e lo faremo insieme alla città».