Dopo Di Maio il prossimo a schiantarsi sarà Salvini

LA SINISTRA IMBELLE DAVANTI ALLE MOSTRUOSITÀ DEL GOVERNO

Di fronte a questi attori i difetti di noi di sinistra, che abbiamo perso tempo a litigare per e contro Massimo D’Alema e Walter Veltroni, per dirci o no prodiani, a combatterci in nome o contro un maleducato di Rignano, sembriamo 10 piccoli indiani un po’ coglioni. E lo siamo, visto che di fronte a questo quadro monstre di una destra che non piace alle persone perbene di destra, stiamo ancora lì a spaccare il capello (non uso altro nome di membra umane) per decidere se deve dirigere tizio o caio dimenticando la vecchia massima di Mao: non è importante di che colore sia il gatto purché prenda il topo. E il gatto in questione deve avere due caratteristiche. Deve essere un gattone, non un piccolo partito. Deve combattere senza lamentarsi ogni due minuti sul destino cinico e baro.