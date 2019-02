La verità di Tiziano Renzi dagli arresti domiciliari

A PROCESSO PER «RIVENDICARE CON FORZA LA PROPRIA INNOCENZA»

Babbo Renzi ha poi annunciato l'intenzione di affrontare il processo «nelle aule dei tribunali da cittadino massacrato preventivamente sui media» e «da cittadino incensurato che rivendica con forza la propria innocenza». L'inchiesta della procura di Firenze lo vede accusato di bancarotta fraudolenta e fatture false per il fallimento di tre cooperative insieme con la moglie Laura Bovoli. «Non abbiamo fatto mai fatture false, non siamo amministratori di fatto, non abbiamo fatto bancarotta, non abbiamo lavoratori in nero», ha scritto Tiziano.