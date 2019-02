Salvini ha chiuso a un gruppo unico col M5s alle Europee

SALVINI: «ALITALIA NON VA SVENDUTA ALL'ESTERO»

Salvini ha parlato anche del dossier Alitalia e della possibilità che lo Stato salga fino al 51%: «A me interessa che chi deve arrivare in Italia ci arrivi: il turismo per noi è come il petrolio per l'Arabia Saudita. Mi interessa che non ci sia una compagnia di bandiera venduta o svenduta a compagnie estere che poi farebbero gli interessi dei loro Paesi. Senza commettere gli errori del passato, è troppo importante avere una compagnia di bandiera che punti sull'Italia e che riapra alcune rotte che sono state chiuse». Chiusura dedicata al provvedimento che ha visto finire agli arresti domiciliari i genitori di Matteo Renzi: «Non conosco l'inchiesta», ha detto Salvini, «non mi permetto di giudicare il lavoro dei magistrati. Da avversario politico non ho niente da festeggiare perché le battaglie le voglio vincere con le idee, con i fatti, voglio che gli italiani scelgano Salvini non perché hanno arrestato due anziani genitori. Io festeggio quando arrestano i camorristi».