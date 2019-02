La Francia si sente minacciata dalla recessione italiana

La storia delle frizioni tra Francia e Italia si è arricchita di un nuovo capitolo. Questa volta per "colpa" della nostra situazione economica poco florida. Che a quanto pare preoccupa più il governo di Emmanuel Macron che il nostro. Almeno a giudicare dalle parole del ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, che ha spiegato come la recessione in Italia rappresenti una minaccia anche per il suo Paese: «Non bisogna sottovalutare l'impatto della recessione in Italia. Parliamo tanto di Brexit, ma non abbastanza della recessione in Italia, che avrà un impatto significativo sulla crescita nell'Eurozona e potrà pesare sulla Francia perché è uno dei nostri principali partner commerciali», ha dichiarato in una intervista a Bloomberg.

IN PROGRAMMA UN INCONTRO CON TRIA A PARIGI

Tra l'altro l'ultima settimana di febbraio 2019 è in programma un vertice a Parigi proprio tra Le Maire e il suo omologo italiano, il ministro del Tesoro Giovanni Tria. Tra i temi sul tavolo ovviamente l'attuale stato dell'economia. «È sempre meglio dialogare e parlare piuttosto che scontrarsi», ha detto Le Maire. «Siamo tutti uniti, ci piaccia o no».