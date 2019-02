Cosa ha detto Grillo su Salvini e Di Maio

Beppe Grillo torna a indicare la via al Movimento 5 stelle. E lo fa, forse, anche per arginare l'avanzata di Matteo Salvini, il cui peso all'internzo della coalizione di governo sembra essere ulteriormente aumentato alla luce della spaccatura interna al Movimento che ha preceduto il no all'autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno sul caso Diciotti. «Dobbiamo noi influenzare Salvini sui nostri temi che forse abbiamo un po' tralasciato, che sono l'ambiente, l'ecologia, la mobilità e come questa si evolverà tra 10 anni», ha detto Grillo lasciando il tribunale di Roma.

TESTIMONE AL PROCESSO CHE VEDE FAVIA IMPUTATO

Al palazzo di giustizia Grillo è stato sentito come testimone nel processo, davanti al giudice monocratico, che vede imputato per diffamazione l'ex militante ed ex consigliere regionale M5s dell'Emilia Romagna Giovanni Favia. La vicenda è legata alla querela presentata nel 2014 da Gianroberto Casaleggio alla luce di alcune affermazioni di Favia che aveva definito come poco chiari i rapporti economici tra il blog di Grillo e la Casaleggio associati. Il comico genovese è stato citato come testimone dall'avvocato dell'imputato.

PER GRILLO CON DI MAIO OCCORRE «AVERE PAZIENZA».

«Secondo me con Di Maio bisogna avere un po' di pazienza», ha aggiunto il fondatore del Movimento parlando del "suo" vicepremier, «ha 32 anni e ha ministeri impegnativi. Io sono la figura del garante, quella del padre, ma ormai le scelte politiche le vedono loro».