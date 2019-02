Perché se governa così il Movimento 5 stelle muore

Ragion di Stato, appunto. Ovvero la machiavellica prerogativa della politica che spesso è costretta a privilegiare ciò che le conviene a ciò che è giusto. Non solo. Ma nel momento in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il suo vice avevano assunto la corresponsabilità del governo nella vicenda della Diciotti, interpellare la Base grillina si è trasformato in un referendum interno sulla bontà o meno della linea politica seguita da quando il Movimento ha messo piede a Palazzo Chigi.

LA MALEDIZIONE DEI "REFERENDUM"

In sedicesimo, magari anche in trentaduesimo, è successo quel che ha patito David Cameron con il referendum sulla Brexit, o lo stesso Matteo Renzi con quello sulla riforma istituzionale. Quando il ricorso al popolo su specifiche questioni si trasforma in un giudizio sulla persona e la sua azione politica raramente finisce bene. Così da lunedì 18 febbraio sappiamo che quasi la metà dei militanti grillini che hanno votato non sono d’accordo con chi al momento li rappresenta al governo. Insomma, un disastro, un vero capolavoro di insipienza che ha aperto lacerazioni difficilmente ricucibili. Verrebbe da dire che la democrazia diretta non è un pranzo di gala, e se proprio la vuoi perseguire devi avere capacità e strumenti per poterlo fare. A partire dalla piattaforma con cui di volta in volta interpelli i militanti, sulla cui affidabilità tecnologica e impermeabilità a manine esterne molti dubbi si sono spesi. Ma questo in fondo è il meno.

IL M5S È SEMPRE MENO CREDIBILE

La cosa che più dovrebbe preoccupare è la evidente incultura di governo che il Movimento sta palesando, come se l’essere stato catapultato con un abbondante 32% dei voti alla guida del Paese lo avesse precipitato in un ruolo che non è il suo. La continua erosione di consenso patita da quel 4 marzo, e quasi tutta a favore dell’alleato leghista, dimostra che i 5 stelle, cioè uno dei due partner della maggioranza che guida il Paese, sono sempre meno credibili anche agli occhi di chi li ha votati.