M5s e Lega si accordano per Tridico alla presidenza dell'Inps

Passo in avanti nel governo per rinnovare i vertici dell'Inps. Secondo fonti di M5s e Lega sarebbe stata raggiunta l'intesa per la successione a Tito Boeri: a guidare l'istituto arriverà Pasquale Tridico nel ruolo di presidente. Non sarebbe ancora chiusa, invece, la partita per la vicepresidenza, un ruolo da creare ad hoc: dopo il no di Mauro Nori, già candidato del Carroccio per la presidenza, spunta il nome di Francesco Verbaro, già segretario generale del ministero del Lavoro e poi consigliere giuridico dell'allora ministro Maurizio Sacconi.

TRIDICO ERA NELLA PRIMA SQUADRA DI GOVERNO M5S

Pasquale Tridico, economista e docente all'università di Roma tre, faceva parte della squadra di governo che Luigi Di Maio aveva presentato irritualmente prima del voto del 4 marzo dove era indicato come ministro del Lavoro. Poltrona che poi ha occupato il vicepremier M5s insieme con quella dello Sviluppo economico. Tridico nel 2013, prima di sposare il programma del Movimento 5 stelle, aveva promosso gli 8 punti proposti dall'allora segretario Pd Bersani per un, scherzo del destino, «governo di cambiamento». Punti che puntualmente furono respinti dal Movimento. Supporter del reddito di cittadinanza, Tridico è un convinto critico del Jobs Act e della riforma Fornero. «È urgente invertire le politiche di estrema flessibilizzazione del mercato del lavoro approfondite di recente dal decreto Poletti sui contratti a tempo determinato e dal Jobs Act», aveva dichiarato alla Stampa dopo la presentazione della squadra di Di Maio. E nella stessa intervista circa la riforma delle pensioni aveva assicurato: «Stiamo pensando a un superamento graduale che costerà 11 miliardi annui».