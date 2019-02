L'Antitrust ha bocciato la tassa sui money transfer

L'imposta dell'1,5% sui trasferimenti di denaro verso Paesi non Ue, la cosiddetta tassa sui money transfer contenuta nel decreto fiscale approvato nel novembre 2018, «risulta ingiustificatamente discriminatoria» perché non si applica «alle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e la società Poste». È quanto segnala l'Antitrust nel bollettino auspicando che la norma «possa essere oggetto di opportune modifiche». Per l'Autorità l'imposta «si traduce in un elemento di costo gravante solo sugli istituti di pagamento, riducendo la loro capacità di formulare offerte competitive, a parità di altre condizioni». «Inoltre, la nuova imposta potrebbe ridurre ulteriormente il grado di trasparenza sulle condizioni economiche praticate per il servizio di rimesse di denaro, in un contesto in cui i costi complessivi del servizio già risultano di difficile comparazione, poiché dipendono da numerose e mutevoli variabili, tra cui commissioni e spread sui tassi di cambio».