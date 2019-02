Cosa ha detto Tria nell'audizione alla Camera del 20 febbraio 2019

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione alla Camera non ha escluso che sia necessaria una manovra bis, ma ha anche detto che è troppo presto per parlarne. Inoltre, ha chiuso alla possibilità di una nazionalizzazione di Alitalia, con un intervento dello Stato determinante.

«PREMATURO PARLARE DI MANOVRA CORRETTIVA»

Parlare di «eventuale manovra correttiva risulta alquanto prematuro a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni europee che hanno valutato positivamente la manovra di bilancio a seguito del negoziato» ha spiegato il ministro, per poi aggiungere che «il documento di economia e finanza il cosiddetto Def che indica le linee guida per l'anno in corso a livello economico, ndr.) verrà presentato secondo i termini di legge», vale a dire entro il 10 aprile. Nel Def «si aggiorneranno le previsioni economiche: l'aggiornamento porterà a una valutazione e alla verifica dei saldi che saranno oggetto del confronto con l'Unione europea», ha spiegato Tria. Un passaggio tutt'altro che semplice dal momento che i numeri su cui si basa la manovra economica concordata con l'Europa non reggono alla verifica dei fatti, in particolare per quanto riguarda le stime di crescita. A tal proposito, tuttavia, Tria ha spiegato che «sono state accantonate e rese indisponibili» risorse «per due miliardi di euro. Qualora dal monitoraggio dell'andamento dei conti pubblici si mostrasse coerente con gli obiettivi programmatici, al netto di maggiori entrate e dismissioni, gli accantonamenti con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia, possono essere resi disponibili. Questi margini di riserva appaino più che sufficienti».

«NON È IN CAMPO LA RINAZIONALIZZAZIONE DI ALITALIA»

Tria ha poi parlato di Alitalia, dichiarandosi contrario a soluzioni di ri-statalizzazione della compagnia aerea. «Non c'è in campo il tema di una ri-nazionalizzazione di Alitalia, la soluzione non può che essere di mercato, trainata da soggetti di rilievo», ha spiegato Tria. In questi 22 mesi di amministrazione straordinaria - ha ricordato Tria - «la situazione di Alitalia è notevolmente migliorata rispetto alla gestione Etihad, pur senza poter fare investimenti» ma «agendo sulla razionalizzazione delle spese e sulla strategia commerciale i commissari hanno portato in una sitauzione la gestione vicino al breakeven operativo è inoltre migliorato il clima sindacale all'interno dell'azienda e l'efficienza misurata anche dall'alta percentuale di voli puntuali». Questa situazione «si riflette nell'interesse di diverse compagnie private per acquisire una quota del capitale della new company che si dovrà formare e che dovrà rilevare le attività di Alitalia. Delta, Lufthansa, Air France, Easyjet hanno tutte considerato le opportunità offerte dall'apertura del capitale».

