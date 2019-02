Berlusconi e la sfida impossibile di far risorgere Forza Italia

SILVIO È CONVINTO DI RIPORTARE SALVINI NEL CENTRODESTRA

Essendo poi un campaign runner di razza, il risultato in termini di ripresa è sempre garantito. Tant’è che anche l’obiettivo dell’ennesimo ritorno è ambizioso: portare Forza Italia al 20% dall’attuale 8% in cui veleggia. Tre mesi di tempo per farlo, quelli che mancano da qui al voto europeo, e un’agenda di impegni che ammazzerebbe un toro. Perché lo faccia, se per soddisfare le pulsioni di un ego che vuole sempre primeggiare, o perché ci crede veramente, non è dato sapere. Certo, la politica c’entra poco se è vero che la leadership del centrodestra, ammesso che ancora l’ensemble esista, è saldamente nelle mani di Matteo Salvini che, come dicono a Roma, con le istanze moderate ed europeiste di Forza Italia «ce spiccia casa». Eppure Silvio è convinto di riportare il capo della Lega sulla retta via, di trasformare l’alleato perduto in un amico ritrovato. Naturalmente separando i suoi destini da quello dei cinque stelle, gente a cui, fu la mitica definizione, lui non farebbe pulire nemmeno i cessi di Mediaset. L’illusione è sovente motore di grandi impese, perché togliergliela?