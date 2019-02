Cosa ha detto Juncker su Tav, Salvini e Brexit

Brexit, Italia in recessione, Tav: il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel suo intervento al Comitato economico e sociale ha toccato tutti gli argomenti più caldi che preoccupano l'Ue. «Stiamo facendo ogni sforzo perché l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sia organizzata in modo civile, ordinato e ben pensato, ma non ci siamo ancora. Perché al parlamento britannico votano sempre contro qualcosa, non c'è mai una maggioranza a favore. Se ci sarà un no deal, e non lo posso escludere, ci saranno enormi conseguenze. Cerchiamo di evitare il peggio, ma non sono molto ottimista».