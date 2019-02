Patto tra Pizzarotti, Verdi e +Europa, porte in faccia a Calenda e Pd

Porta in faccia a SiamoEuropei di Carlo Calenda e quindi a una lista unitaria con il Partito democratico per le elezioni europee. In una intervista a Repubblica, il sindaco di Parma e leader di Italia in Comune, Federico Pizzarotti ha spiegato: «Il dialogo è in fase avanzata con +Europa e i Verdi: ci siamo dati una road map di due, tre settimane per elaborare programma, i punti comuni e anche il simbolo. Sono ottimista perché i presupposti ci sono tutti: noi di Italia in Comune siamo trait d'union». Sul possibile patto con il Partito democratico, Pizzarotti è stato chiaro: «Ho stima per Calenda e apprezzamento, ma lui non tiene conto del fatto che il Pd non riesce ad avere una posizione che non sia 'pdcentrica'».«Il Pd rischia di fare un risultato pessimo. Forse dopo si potrà aprire uno spiraglio per ridiscutere su come unire i progressisti e i liberali. Non vedo poi tutta questa frammentazione», ha dichiarato l'ex esponente del Movimento 5 Stelle.