I genitori di Renzi vengano difesi dagli avvocati non dal Pd

Ecco: quali cose vengono dette? Il tema della politica italiana dal ‘92 è quello della magistratura che si muove come un partito politico che fa e disfa partiti politici. Oggi possiamo affermare che quel partito dei magistrati, che è apparso sulla scena della vita pubblica per tanto tempo, ha subito lo stesso destino dei partiti veri: si è sfasciato, ognuno dei membri va ormai per conto suo. Insomma non appare credibile oggi che vi siano una o più teste che guidano i magistrati. Anche perché i partiti e i giornali di riferimento di un’ampia corrente di pm e giudici si sono sfasciati o si stanno sfasciando anch’essi e i loro portavoce nei media sono affannati a dimostrare al popolo, un tempo plaudente, che non è stata tutta una presa per il culo.

RENZI E IL PD NON FACCIANO DELLA FAMIGLIA UNA BANDIERA

Questa lunga premessa, purtroppo a mio parere necessaria, per dire a Renzi, ai suoi seguaci e al Partito democratico di non fare della family una bandiera. Da quel che si legge (e da quel che si è letto delle famiglie Di Maio e Di Battista) non siamo di fronte a un esempio di imprenditoria da indicare come modello. Il magistrato elenca i reati, noi possiamo vedere che c’era troppa furbizia, troppa disinvoltura anche a danno di dipendenti da parte di questi imprenditori.