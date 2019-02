Com'è andato il vertice M5s tra Grillo, Casaleggio e Di Maio

Si è concluso nel primo pomeriggio il vertice M5s tra Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e Beppe Grillo che doveva fare il punto sul rilancio del Movimento dopo i cattivi risultati delle Regionali in Abruzzo e i malumori del fondatore sul voto online sulla piattaforma Rousseau sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'alleato di governo Matteo Salvini per la vicenda Diciotti. «Abbiamo pranzato assieme e concordiamo tutti che serva un'organizzazione del M5s sia a livello nazionale che territoriale» per essere «più competitivi» alle amministrative, ha spiegato Di Maio al termine del vertice. «Qui tutti sperano che il M5S sia in calo a livello nazionale ed è la solita sciocchezza» ha poi aggiunto.

VERSO LA FINE DELLA REGOLA DEI DUE MANDATI?

Il vertice potrebbe segnare il primo passo verso la demolizione di una delle regole finora cardine del Movimento, ovvero quella dei due mandati. Da giorni si parlava della possibilità di abolirla per quanto riguarda i consiglieri comunali e, al termine del vertice, Di Maio ha detto che «ci sarà una discussione» con gli iscritti del movimento sull'istituzione di un'organizzazione nazionale e territoriale e su «alcune regole che riguardano i consiglieri comunali». Al termine del vertice Beppe Grillo, interpellato dai giornalisti, ha negato dissapori con Di Maio. «Non c'è mai stato un bisticcio» ha sostenuto, rispondendo poi con una risata a chi gli ricordava le parole pronunciate il giorno prima: «Di Maio ha solo 32 anni, ci vuole un po' di pazienza».