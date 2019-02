Cosa succede in Albania tra manifestazioni e crisi politica

Attesa e preoccupazione in Albania per l'annunciata manifestazione di giovedì 21 febbraio 2019 dell'opposizione di centrodestra dopo la protesta e l'assalto di sabato 16 febbraio. Nella notte l'area attorno al parlamento a Tirana è stata recintata con filo spinato per timore di disordini. Oltre mille gli agenti delle forze dell'ordine e della Guardia repubblicana sono pronti a essere dispiegati per affrontare ogni evenienza. La polizia albanese ha detto di «avere informazioni su possibili atti di violenza come l'ingresso con la forza nell'aula del parlamento». E ha annunciato di essere disposta a rispondere «con la forza della legge e in modo proporzionato a ogni atto illecito o violento». I 62 deputati di minoranza si sono dimessi dall'Assemblea nazionale invocando «una soluzione politica per un governo transitorio, il quale dovrebbe intraprendere i necessari passi per garantire elezioni anticipate», ha detto Lulzim Basha, il leader del Partito democratico, la principale formazione di centrodestra del Paese. Una mossa radicale che è stata criticata con toni duri da parte della delegazione dell'Unione europea a Tirana e dall'ambasciata statunitense.