L'audio di Matteo Richetti contro Maurizio Martina

IL CHIARIMENTO CON MARINA IN SERATA

Insomma dopo le primarie l'area di Richetti andrà avanti. L'audio gira all'impazzata e Richetti, dopo parla di «sfogo», per la prova di forza fatta in Toscana, Sicilia, Campania e Lombardia a danno dei giovani Dem a lui vicini. Ma ribadisce il suo sostegno a Martina, tanto che venerdì 22 sarà con lui a Modena per una iniziativa, dopo quella di giovedì, da lui organizzata a Roma. «È tutto chiaro tra noi», ha detto nel pomeriggio Martina. «L'impegno che abbiamo davanti è troppo grande per polemiche interne e rivendicazioni personali. Questa destra sta mandando a sbattere l'Italia e noi non possiamo consentirlo». Insomma, «gli avversari sono Di Maio e Salvini, non Zingaretti, Giachetti» o addirittura Richetti.

ZINGARETTI PUNTA IL DITO CONTRO I DIRIGENTI RENZIANI

Intanto Zingaretti accentua il proprio messaggio di discontinuità rispetto al passato: «Boschi voterà per Giachetti? Tutto il grosso del gruppo dirigente di Renzi non mi vota. Sbagliano, perchè è palese che il 4 marzo il Paese ha dato un segnale enorme. Ha detto 'dovete cambiare, voltare pagina'». Una svolta da coniugare con il sostegno che Zingaretti ha da Paolo Gentiloni e da molti ministri di Renzi, che il Governatore del Lazio declina così: «con tanta umiltà dobbiamo dare un segnale di voltare pagina. Abbiamo portato l'Italia fuori da una crisi drammatica, e questo governo non ce la sta facendo. Ma abbiamo parlato poco alla crescita delle disuguaglianze».