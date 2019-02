La vera partita del reddito di cittadinanza si gioca alla Camera

CORSA PER APPROVARE REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100

L'obiettivo della maggioranza ormai è approvare reddito e quota 100 al più presto, anche perché si avvicina la scadenza del 30 marzo. Il testo dovrebbe arrivare lunedì 25 febbraio nell’Aula del Senato. In quest'ottica i due partiti hanno deciso di ritirare gli emendamenti più divisivi (come il divieto di confermare il sussidio più di due volte, il blocco al doppio incentivo per chi assume nel Mezzogiorno o le incompatibilità per il futuro presidente dell’Inps), e soprattutto ne hanno trasformato altri in ordini del giorno per trasferire a Montecitorio la patata bollente, la soluzione dei nodi ancora scoperti.

LA PATATA BOLLENTE PASSA ALLA CAMERA

In questa chiave - complice anche l’accordo sulla presidenza dell’Inps - è tornata tra M5s e Lega la pace in commissione Lavoro di Palazzo Madama, bloccata per quasi tutta la scorsa settimana. Ormai nel consesso si va avanti spediti per chiudere la discussione su centinaia di emendamenti e si procede con lievi correzioni al testo: dall'estensione delle maxisanzioni a chi sfrutta in nero dei beneficiari del reddito di cittadinanza alla revoca ai condannati per mafia o terrorismo fino allo stop agli incentivi per i datori di lavoro non in regola con le quote di assunzioni obbligatorie riservate ai disabili. I problemi però sono destinati a ripresentarsi presto. Sono attesi nel passaggio alla Camera gli emendamenti del governo, che ha non poche correzioni da fare sui due provvedimenti welfaristici. E sono modifiche che spesso costano, mentre il Mef ha ribadito che le risorse per il pacchetto non possono aumentare.