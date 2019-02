Cosa prevede il piano nazionale per le liste di attesa in sanità

IL SINDACATO DEI MEDICI BOCCIA IL PIANO

«L'approvazione del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa cerca di dare risposte concrete ma è l'ennesimo sforzo di pura teoria che non affronta il nodo reale della questione che è la carenza di personale e che, se si blocca la libera professione, aumenterà i tempi per le prestazioni», ha però evidenziato il sindacato dei medici Cimo. «Le liste di attesa», viene ricordato, «nascono a causa dei ridotti finanziamenti sulla sanità e sul personale e del concomitante aumento del fabbisogno di cure, che andrà crescendo per il trend di invecchiamento della popolazione e l'evoluzione delle tecnologie diagnostiche». Per questo, prosegue il sindacato, «considerare le prestazioni libero professionali uno strumento 'eccezionale e temporaneo per il governo e il contenimento dei tempi d'attesa' appare del tutto irrealistico». Se l'obiettivo, è il ragionamento del sindacato dei medici, è garantire le prestazioni sanitarie (in tempi accettabili) e contenere gli oneri a carico dei bilanci delle Asl, «la domanda è come possa riuscire un tale gioco di prestigio dal momento che l'attuale finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza, è del tutto insufficiente al reale fabbisogno di cure». Dato che il piano prevede che ciascuna azienda possa provvedere alla «definizione di eventuali fabbisogni di personale e di tecnologie in relazione all'obiettivo della riduzione dei tempi di attesa», è il punto, «come potrà farlo se il limite per la spesa del personale rimane non solo bloccato al 2004, ma decurtato di un ulteriore 1,4%? A questo interrogativo si aggiunge quello sulla effettiva destinazione d'uso dei proventi aziendali ricavati dalla libera professione, il cui utilizzo doveva già da tempo essere funzionale a interventi per la riduzione dei tempi di attesa».