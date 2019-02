L'autonomia di Veneto e Lombardia spacca la Lega

In Veneto Salvini ha provato a fare fuori Zaia mettendo al suo posto il fido sottosegretario all'Economia, il padovano Massimo Bitonci, salvo poi fare marcia indietro quando ha capito che il governatore non aveva ambizioni romane, ma voleva soltanto restare sulla sua poltrona. In Lombardia Fontana, uomo cauto e autorevole anche presso l'opposizione, è tornato in pista dopo essere stato accantonato alla fine del suo madato di sindaco a Varese. Era l'unico e solo candidato in grado di affrontare l'eredità di Maroni. Sia Zaia sia Fontana - leghisti dai tempi di Bossi - sono diventati i politici più autorevoli del Carroccio nei loro rispettivi territori, come dimostrano la massa di voti che spostano. Ma adesso anche loro vogliono fare un passo avanti.

IL MODELLO DEL NORD E LE RESISTENZE DEI MINISTERI

Le posizioni sull'autonomia di Veneto e Lombardia ai tavoli con il governo sono molto distanti: il primo vuole tenersi il 90% delle tasse pagate dai suoi cittadini, l'altra si "accontenterebbe" di una piena gestione della Sanità senza toccare i Lea nazionali. Ma al di là dei futuri poteri, pur con approcci diversi, Zaia e Fontana convengono sullo stesso disegno a medio termine: calcolare i costi standard, i prezzi delle prestazioni ai cittadini, con un sistema che unisca gettito, numero della popolazione e qualità dei servizi, che finisca per imporre alle altre regioni il loro modello di amministrazione. Non a caso, a Roma, i ministeri competenti fanno resistenza. E se due enti si sostituissero allo Stato centrale nel decidere il prezzo delle prestazioni, allora potrebbe finalmente nascere quella macroregione padana che era il sogno di Bossi e Gianfranco Miglio e che può dialogare in Europa da pari.