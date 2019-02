Le spaccature interne nella Lega e nel Movimento 5 stelle

Palermo era partito dall’idea di fare strike e cambiare tutti, e finché il ticket Giorgetti-Buffagni reggeva così si era deciso. Poi la difesa che Buffagni si è messo a fare del bravo Marco Alverà per lasciarlo in Snam ma soprattutto il clamoroso tentativo di far fuori Peppino Bono per mettere a Fincantieri lo sconosciuto Paolo Simioni – un veneto che a suo tempo l’assessore alle partecipate del Campidoglio, Massimo Colomban, ha nominato presidente e direttore generale di Atac, la municipalizzata dei trasporti romani, che disastrata era e disastrata è rimasta – hanno indotto Giorgetti, già alle prese con il sostanziale ritiro della delega a trattare le nomine datagli da Salvini, a rompere il sodalizio. A quel punto Palermo ha pensato che forse la cosa migliore da fare era di confermare in blocco tutti gli uscenti, con la sola eccezione del duo di Sace, il presidente Beniamino Quintieri (al suo posto vorrebbe metterci il suo fidato consigliere Andrea Pellegrini) e l’amministratore delegato Alessandro Decio (in predicato c’è il banker Pierpaolo Di Stefano, già collega di Pellegrini in Nomura), perché in questo caso il contrasto è con il Mef, che vorrebbe portare sotto la sua ala l’assicurazione pubblica e confermare gli uscenti.