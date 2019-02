Al Pd servirebbero Simeone e il suo gestaccio

La stranezza di questa fase politica a sinistra, che è un po’ la stranezza della sinistra, è che la lamentela è generalizzata, sono tutti scontenti, eppure sia l’Abruzzo sia domenica la Sardegna ci hanno detto e diranno che l’accrocco democratico naviga solitario al secondo posto (in verità Massimo Zedda può fare di più) dopo Zelig-Salvini, l’unico salviniano che smentisce il Salvini del giorno prima (leghista vs nazionalista, sviluppista vs la decrescita e via via come una banderuola impazzita). I 5 stelle di Luigi Di Maio sono allo sbando. Quel gesto di Simeone potremmo, però cortesemente, farlo già noi al ragazzo di Pomigliano.