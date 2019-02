Cos'ha detto Renzi alla ripresa del tour al Lingotto

Per la prima volta dopo l'arresto dei genitori Matteo Renzi è tornato a parlare nel corso di un evento pubblico. Lo ha fatto al Lingotto, dove si è svolta la presentazione del suo ultimo libro. Un'occasione durante la quale l'ex premier è tornato a caricare a testa bassa contro il governo, rilanciando le aspirazioni del Partito democratico. «Di fronte alle difficoltà tutti ci dicono che siamo finiti, ma noi siamo quelli che restano e che non mollano mai».

«FIERO CHE I MIEI GENITORI SI DIFENDANO IN UN PROCESSO»

Renzi è stato accolto dalla standing ovation di una Sala gialla gremita. Tra i primi ringraziamenti quello a Sergio Chiamparino: «In bocca al lupo per la campagna che nei prossimi mesi lo vedrà contrapporsi ai cialtroni nazionali». L'ex segretario del Pd è poi tornato sulla vicenda giudiziaria che ha visto i suoi genitori ai domiciliari. «Sono fiero e orgoglioso che mio padre e mia madre vogliano difendersi in un processo», ha detto. «Sono orgoglioso di essere loro figlio e ai magistrati dico: noi non vogliamo impunità, immunità, scambi per non andare a processo. Noi non scappiamo come fanno gli altri, vogliamo andare in quell'aula. Perché lì vedremo chi ha ragione e chi torto».

«M5S VERSO L'IMPLOSIONE, POI TOCCHERÀ ALLA LEGA»

E sugli avversari al governo Renzi ha ostentato sicurezza: «Il M5s sta andando verso l'implosione, ma la prossima è la Lega. Non hanno bisogno del nostro odio, ci pensano da soli. Ma poi toccherà a noi e non dovremo pensare a vendicarci, siamo una cosa diversa e se ci fosse qualcuno fra noi più cattivello, non ne avrà il tempo perché ci lasceranno un paese nelle macerie e ancora una volta toccherà a noi portarcelo fuori».