Perché il dossier Inps preoccupa la Lega

BOERI RESTA UN FARO PER LA GALASSIA M5S

Boeri ha da tempo lasciato gli uffici dell’Inps per tornarsene alla Bocconi. Ufficialmente si è tenuto fuori dalla partita del suo successore. Ma al di là delle polemiche pubbliche degli ultimi mesi (come lo scontro con Luigi Di Maio sul rischio di un aumento della disoccupazione col decreto Dignità) l’economista resta un faro per la galassia cinque stelle, non fosse altro perché li ha aiutati al momento di intervenire sui vitalizi dei parlamentari e li ha ispirati nel tentativo di ricalcolare le pensioni d’oro con il metodo contributivo. Soprattutto a lui guarda con molta attenzione il sottosegretario grillino alle Autonomie, Stefano Buffagni, l’uomo incaricato da Di Maio di gestire i dossier delle nomine. Proprio Buffagni, che nel M5s per primo si è esposto ufficialmente per stoppare la nomina di Mauro Nori, starebbe spingendo per far mantenere una posizione di rilevanza a Busacca.