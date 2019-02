Chi è Luigi Marattin, alfiere del Pd in tivù e su Twitter

L'EFFETTO BURIONI DIETRO L'ANGOLO

L'impressione è che Marattin, e non solo lui, siano vittima della tendenza Burioni. «In effetti c'è qualcosa di simile», sostiene Giorgio Simonelli, critico televisivo. «Sarebbe una comunicazione efficace se il Pd vivesse un momento felice. Essendo invece un partito, per così dire, un po' “antipatico”, l'aggressività non paga. Inoltre lui tende a sottolineare la sua preparazione come economista, che è legittimo, ma rischia l'effetto “lei non sa chi sono io”, tanto più in un momento di conflitto tra popolo ed elité». Un po' bocconiano, secondo Simonelli (in realtà ha studiato a Ferrara e poi in Gran Bretagna a Warwick prima di diventare professore a Bologna), un po' upper class, «uno così non ce lo vedo alla Festa dell'Unità». Marattin, da parte sua, dice di non pretendere «di comunicare nel modo migliore, lo so fare in un modo e non ne ho altri. Forse», concede, «tendo un po' troppo a spiegare, perché è il mio lavoro precedente e mi piace farlo. Ma mi piace anche farmi spiegare le cose che non so». Qualcuno, per il bene del Pd, gli spieghi un po' di comunicazione politica.