Le cose da sapere sulla carcerazione di Roberto Formigoni

LA LEGGE SPAZZACORROTTI: VIA I BENEFICI LEGATI ALL'ÈTA

Per gli avvocati difensori l'ex governatore deve poter scontare la pena a casa in quanto ha più di 70 anni. Negli uffici giudiziari, però, si fa notare che il reato di corruzione, in base alle norme della legge cosiddetta Spazzacorrotti varata a dicembre 2018 dal governo gialloverde, esclude le misure alternative al carcere. Formigoni non può quindi godere più dei benefici legati all'età che gli avrebbero consentito altrimenti di evitare la cella. Sull'istanza comunque deve decidere la Corte d'Appello.