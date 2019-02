Elogio del "femminista" Umberto Bossi

Anche come donna non solo come giornalista, inviata pure sulla Lega, non mi sentii e non mi sento ancora oggi per niente offesa. Non lo so, ma conoscendo un po' l'acume e il senso dell' ironia di Boniver, io credo che lei stessa ci stia ancora ridendo su. Perché? Ma perché Bossi, intanto, se la prese con lei sulla base di un'accusa politica e soprattutto perché lui espresse il linguaggio vero, certo un po' ruspante, dell'uomo del bar. Però linguaggio autentico e per me non offensivo perché di fatto conteneva anche un apprezzamento estetico da uomo a donna con quel "bona". Che non voleva dire solo "stai calma" ma anche "sei una bella donna". Cosa che ora invece per una certa cultura è diventata politicamente scorretta. Mah. Ricordo una mia intervista con Bossi per Panorama solo di pochi anni fa, "Umberto" attaccò Beppe Grillo per un'uscita quella sì dal sapore volgare e sessista, e soprattutto cattiva, nei confronti dell'allora presidente della Camera Laura Boldrini. Bossi mi disse: «Io le donne non le attacco, le donne devono essere amate». "Guerriero" di un Senatùr.