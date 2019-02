Cosa sapere sulle elezioni Regionali in Sardegna

I RAPPRESENTANTI INDIPENDENTISTI

Rappresentano spezzoni del mondo autonomista-indipendentista gli altri quattro candidati. Per Autoderminatzione (una sorta di cartello tra sigle) corre Andrea Murgia, 48 anni – funzionario a Bruxelles per la Commissione europea con un passato nella segreteria di Soru, nonché ex tesserato Pd. Nessuna alleanza con il Partito dei sardi di Paolo Maninchedda, 57 anni, filologo e assessore ai Lavori pubblici con Pigliaru (a più di metà legislatura il suo addio). È stato scelto dalle Primarias, con voto online e quesito sull'indipendenza. Immancabile l'elemento identitario anche per Mauro Pili, 52 anni, (già presidente della Regione con il centrodestra, poi deputato forzista e infine fuoriuscito per Unidos). Tra una denuncia social e l'altra cerca di intercettare lo scontento dei sardi: dalle campagne ai trasporti. In campo anche il giornalista in pensione Vindice Lecis – 62 anni - per Sinistra sarda.

DONNE CONVITATE DI PIETRA

Questo sarà il 25esimo presidente e c'è già una certezza: non sarà donna. L'unica che ci ha provato, la magistrata del Tar Lazio, Ines Pisano, si è ritirata. La candidata-meteora nel campo di centrodestra (il suo nome era addirittura spuntato come alternativa a Solinas) ha ricevuto il sostegno tecnico della consigliera Daniela Forma (Pd). Un appoggio rosa per evitarle la raccolta firme indispensabile alla candidatura di liste che non hanno nemmeno un rappresentante nell'Aula. Poi la rinuncia con un assist a sorpresa a Zedda. Per la prima volta si vota con la doppia preferenza di genere grazie a una legge del 2017: si possono scegliere due candidati purché di genere opposto, ma non c'è l'obbligo. Chi ne scrive due dello stesso sesso vedrà annullata la seconda preferenza. Nessun risultato certo, dunque. Anche se sarà comunque facile far meglio: nell'attuale Consiglio siedono quattro consigliere su 60. Di certo più rosa sono le liste al 50 e 50: molte le "mogli di..." e nomi raccolti all'ultimo momento. Per dare un orientamento nella platea di oltre 1400 aspiranti sono nati i ticket che accostano un candidato uomo a una donna: una strategia apparentemente paritaria finché è spuntata la modalità 'harem'. Ossia un solo candidato con più nomi femminili che frammenteranno il supporto.