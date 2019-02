Per Prodi il potere è il collante tra Lega e M5s

EUROPA A DUE VELOCITÀ? L'ITALIA COSÌ NON È NELLA PRIMA

Parlando di Unione europea e dell'ipotesi di un'Europa a due o più velocità, Prodi l'ha definita un'idea «realistica», ma ha anche ammonito: «Se continuiamo così nella prima velocità l'Italia non ci va. Due anni fa avrei giurato il contrario; ora posso solo dire, speriamo». Per Prodi, «il nucleo dell'Europa deve avere un grande accordo franco-tedesco con l'Italia che media e aiuta questo motore. Ma a frenarlo in questo momento c'è Macron che si sta dimostrando più francese che europeo. I francesi si stanno tenendo le redini della politica estera mentre la Germania si è presa la gestione economica dicendo no a tutte le proposte francesi. Quindi abbiamo un motore a due pistoni ma ognuno va per conto suo». Prodi ha anche sottolineato il crescente peso della Spagna che «è meno forte dell'Italia ma è in questo momento considerata più affidabile. Al suo interno ci sono spinte all'indipendenza interna ma nessun partito mette in dubbio l'appartenenza all'Europa». Sulla Brexit, l'ex capo del governo ha detto: «Dispiace perché va via un grande Paese, poi vediamo se va via davvero. Ma comunque, al momento va via e io penso ad esempio all'India che guardava all'Europa con 'occhiali britannici'. L'uscita del Regno Unito è comunque realmente dannosa anche se ha portato una conseguenza: adesso nessun Paese più vuole andare via, capiscono che l'Europa è necessaria per salvare la nostra sovranità, perché Russia, Cina e Usa sono talmente sovrastanti la nostra dimensione che o stiamo insieme o moriamo tutti. Penso alla forza dell'Europa su alcuni temi come la legge copyright: se va in porto è solo per merito del Parlamento europeo, nessun paese da solo avrebbe potuto resistere ai colossi di internet».