Salvini ha fatto visita all'imprenditore che sparò a un ladro

Un ministro della Repubblica che va a trovare in carcere un uomo condannato per tentato omicidio e annuncia che potrebbe chiedere la grazia per lui. Il 23 febbraio Matteo Salvini si è recato nella casa circondariale di Piacenza per far visita ad Angelo Peveri, l'uomo che nel 2011 sparò con un fucile a pompa a un ladro rumeno che cercava di rubare del gasolio, ferendolo e finendo per questo in carcere. «Ho trovato una persona per bene», ha detto Salvini, «da italiano la sensazione è di qualcosa che non è giusto, perchè che sia in galera un imprenditore che si è difeso dopo 100 furti e rapine e sia a spasso il rapinatore in attesa del risarcimento danni, questo mi dice che bisogna cambiare presto e bene le leggi».

«LA LEGGE CHE APPROVEREMO GUARDA AVANTI»

Durante l'incontro, ha raccontato Salvini: «Abbiamo parlato del suo lavoro, ha dieci cantieri in dieci città, due figli che li devono portare avanti e due operai in meno». Quella a Peveri è una visita che si inserisce nel dibattito sulla legittima difesa: «la legge che approveremo non guarda indietro ma avanti», ha spiegato Salvini, «non è l'invito a nessuno a farsi giustizia da solo, ma se vengo aggredito o minacciato nella mia azienda o a casa mia ho diritto di difendermi senza passare 9 anni nei tribunali di mezza Italia, mi sembra il minimo del buon senso».

L'ANM: «DELEGITTIMA LA MAGISTRATURA»

L'iniziativa del vicepresidente del Consiglio, però, non è piaciuta all'Associazione nazionale magistrati: «Le decisioni in merito alle modalità e alla durata di una pena detentiva spettano non al ministro dell'Interno, che oggi ha fatto visita a un detenuto condannato con sentenza passata in giudicato, ma solo alla magistratura, che emette le sentenze in modo rigoroso e applicando le leggi dello Stato», ha sottolineato l'Anm in una nota rilevando che ogni tentativo di stravolgere le regole «delegittima il sistema giudiziario».