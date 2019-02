Secondo la Camera penale di Roma lo "Spazzacorrotti" è incostituzionale

Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle l'avevano annunciato trionfalmente, presentandolo come la soluzione definitiva per cancellare la corruzione in Italia. Ora, però lo "Spazzacorrotti" solleva i primi seri dubbi. Secondo la Camera penale di Roma, infatti, la legge sarebbe «incostituzionale» e incide «sull'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena». L'affermazione è arrivata nel contesto del caso dell'ex governatore lombardo Roberto Formigoni che, nonostante abbia superato l'età di 70 anni, si è visto precludere la detenzione domiciliare da una norma della legge voluta dai Cinquestelle che esclude questa possibilità per chi viene condannato per i reati contro la pubblica amministrazione e che si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

LE FINALITÀ UMANITARIE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE

La camera penale di Roma ha ricordato che la detenzione domiciliare «risponde a una finalità umanitaria coerente al perno cui è orientata, nel nostro ordinamento, l'esecuzione della pena: la dignità dell'uomo e il rispetto della condizione naturale di vulnerabilità connaturata alla reclusione. Il superamento di una certa soglia di età comporta, all'evidenza, difficoltà maggiori e sofferenze aggiuntive per chi si trova ristretto». Per questo i penalisti parlano di una modifica con «effetti dirompenti» che anche per le pene sotto i quattro anni «impedirà la sospensione dell'ordine di esecuzione» della condanna in carcere, «con ovvia incidenza sul già drammatico problema del sovraffollamento delle strutture carcerarie».