Maduro ha chiuso il confine con la Colombia

Alta tensione in Venezuela dove il presidente Nicolas Maduro ha ordinato la chiusura parziale del confine con la Colombia. La decisione è stata presa alla vigilia della consegna di aiuti umanitari supportata dagli Stati Uniti d'America. Poco prima Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri del Governo, aveva abbandonato il Paese arrivando al confine colombiano scortato dai militari. «Quando hanno vietato lo spazio aereo, proibito ogni tipo di navigazione, ostacolato le strade, perfino sparato contro i deputati che andavano in convoglio verso la frontiera: noi siamo qui precisamente perché le Forze armate venezuelane hanno partecipato anch'esse in questo processo», ha spiegato Guaidò.

I MOTIVI UFFICIALI DELLA CHIUSURA DEI CONFINI

Delcy Rodriguez, vicepresidente venezuelano, ha comunicato che la disposizione del governo per la chiusura temporanea di tre incroci nello Stato di Tachira è stata presa a causa delle «minacce gravi e illegali» contro la pace e la sovranità del Venezuela da parte del governo della Colombia. La zona presidiata e chiusa è quella dove i sostenitori del leader Guaidò stanno lavorando nel tentativo di consegnare diverse tonnellate di cibo e medicinali trasportate in aereo in Colombia dall'America.