Avvelenato il membro dell'opposizione venezuelana Freddy Superlano

L'INCONTRO TRA GUAID GUAIDÓ E PENCE DEL 24 FEBBRAIO

Per il 24 febbraio è previsto un incontro tra Guaidò e il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel vertice d'emergenza dei ministri degli Esteri del gruppo di Lima sulla crisi del Venezuela nella capitale colombiana Bogotà. Guaidò, che gli Usa e altre circa 50 nazioni riconoscono come legittimo leader del Venezuela, ha parlato dalla città colombiana di Cucuta al fianco del presidente Ivan Duque dopo una giornata di scontricon le forze di sicurezza. Pur insistendo sul fatto che non rinuncerà alla sua lotta per consegnare gli aiuti, non ha chiesto ai sostenitori di continuare a rischiare la vita per fare un altro tentativo di rompere le barricate create dal governo socialista. Ma ha fatto nuovamente un appello ai militari per unirsi alla lotta per il potere dell'opposizione. «Quanti di voi guardie nazionali hanno una madre malata, o bambini a scuola senza cibo?», ha detto in piedi accanto a un magazzino dove sono state stoccate circa 200 tonnellate di scatole di alimenti e medicine per lo più fornite dagli Stati Uniti.