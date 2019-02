Conte ottimista sul futuro del governo

«Il governo terrà: anche dopo le Europee. Ho visto che Fitch ci classifica come Paese stabile con prospettive negative legate soprattutto all'instabilità politica; addirittura ipotizza elezioni anticipate in questo 2019. Sinceramente, questa instabilità non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il cambiamento e le riforme non si è ancora esaurita». Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un colloquio con il Corriere della Sera afferma di non vedere «scosse né dopo il voto in Sardegna, né dopo le Comunali in Sicilia», né «dopo le Europee».