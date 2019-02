Il dibattito sulla proposta di legge per legalizzare la prostituzione

Sono passati più di 60 anni da quando in Italia entrò in vigore la legge Merlin, con cui nel 1958 il parlamento decretò la chiusura delle case di tolleranza, nel tentativo di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, anche da parte dello Stato. Le norme in vigore prima di allora, varate nel 1923 dal regime fascista, prevedevano controlli periodici igienico-sanitari per la profilassi delle malattie veneree, accertamenti di tipo amministrativo e rapporti sull'ordine pubblico. Oggi, nella stessa terra che diede i natali alla senatrice Merlin, il Veneto, il consigliere regionale Antonio Guadagnini della lista indipendentista Siamo Veneto ha presentato un progetto di legge che mira a istituire in ogni Comune un albo professionale delle prostitute, garantendo il rispetto del diritto alla riservatezza delle interessate. «Non chiamatele prostitute, sono donne che amano male perché furono male amate», diceva Merlin negli Anni 50. Guadagnini invece come la pensa? Quali sono le ragioni che lo hanno spinto a presentare la sua proposta di legge? E soprattutto come giudica la proposta del consigliere veneto chi difende i diritti civili delle prostitute come Pia Covre?

DA PROSTITUTE A LAVORATRICI AUTONOME

Il testo presentato da Guadagnini punta a trasformare le prostitute (donne e uomini) in lavoratrici autonome anche associate tra di loro con «regolare certificato di idoneità sanitaria rilasciato dalle Asl», togliendole dalla strada per farne delle imprenditrici con il diritto di ricevere un giusto compenso e il dovere di emettere una regolare fattura. Ma il Veneto, come ha ricordato il quotidiano Avvenire, è anche la regione in cui 30 anni fa nascevano le prime case di accoglienza per le donne che volevano liberarsi dalla schiavitù della prostituzione e dalla loro condizione di vulnerabilità. Ecco quindi che non solo dal mondo cattolico, ma anche dalla stessa Liga veneta che in Regione è alleata di Siamo Veneto, è arrivato uno stop al progetto, bollato come «iniziativa propagandistica».