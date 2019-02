Spunta l'ipotesi di una candidatura nel Pd di Pisapia alle Europee

Zingaretti, in più di un passaggio del suo intervento, ha attaccato le politiche del governo gialloverde di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: «Dobbiamo denunciare il fatto che apre le porta a nuove povertà e che noi siamo in campo per indicare un'altra strada possibile, soprattutto per le forze più indifese. Si aprirà una stagione drammatica per milioni di donne e uomini e le persone si guarderanno intorno per capire in quella condizione chi li difenderà». «Non è attraverso la sfilata di moda delle divise dei lavoratori che si sopperisce al dovere etico di un paese di non lasciare soli quei lavoratori», ha spiegato il governatore del Lazio, attaccamdp i valori dell'attuale maggioranza che governa il Paese per rilanciare i valori di una sinistra che - ha sottolineato - può ancora avere il suo spazio per governare in Italia. E lo può fare partendo proprio dai valori: «Ce li abbiamo ma non ci rassegniamo alla testimonianza, non li vogliamo solo declamare. Vogliamo muoverci per tornare a vincere». Il candidato alla segreteria Pd ha poi precisato: «Cambiare per noi significa popolare la democrazia, dobbiamo liberarci dalla subalternità culturale, dall'illusione della democrazia dei leader in cui c'e' il capo e il popolo. Questo è stato l'inizio della fine per il Partito democratico». Da qui la necessità di cambiare il Pd: «O riscopre la funzione di pilastro intorno a cui si riorganizza la democrazia, o non serve a niente. Invece serve un partito intorno a cui si organizza un campo di forze per resistere».